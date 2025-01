Caso Almasri, la prossima settimana informativa di Piantedosi

In seguito alle interlocuzioni avvenute tra il ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, la presidenza del Senato, la presidenza della Camera e il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi, si è concordato che nel corso della prossima settimana il ministro Piantedosi farà un'informativa parlamentare sul caso del rilascio del comandante libico Najeem Osema Almasri Habish, il comandante libico che la Cpi cerca per crimini di guerra e arrestato ieri a Torino .

