Santanchè sulle voci di dimissioni: 'Cose surreali'

"Oggi sono a Milano, sono impegnata in una riunione importante. Mi sembrano cose surreali. Non ho nulla da dire". Così la ministra del Turismo Daniela Santanchè, interpellata telefonicamente dall'ANSA, risponde in merito alle indiscrezioni che quotavano già per oggi sue possibili dimissioni in seguito al rinvio a giudizio per il caso Visibilia.



Santanchè ha poi replicato di "non aver nulla da aggiungere" alla domanda se il passo indietro rispetto al suo ruolo di governo possa avvenire domani

Riproduzione riservata © Copyright ANSA