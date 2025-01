Sala, il governo intervenga per aumentare i salari pubblici

Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala è tornato a parlare della necessità di aumentare i salari, soprattutto quelli pubblici, che potrebbe essere importante per una città come Milano dove il costo della vita è alto.

"Io partirei dai salari pubblici - ha spiegato a margine di un punto stampa nella sede di Amsa -. Però è importante che il governo faccia la sua parte".

"Ieri all'inaugurazione dell'anno accademico della Statale è stato sottolineato come si è chiesto alla università di assumere più personale, c'è stato un aumento della retribuzione e però lo Stato non interviene - ha aggiunto -. Quindi l'università aumenta le tasse scolastiche? Non lo sta facendo. Serve il governo dalla nostra parte".



