Riccardo Ricciardi nuovo capogruppo M5S alla Camera

"Riccardo Ricciardi è stato eletto come nuovo capogruppo alla Camera del Movimento 5 Stelle dalla stragrande maggioranza dei deputati", lo riferisce una nota aggiungendo che "Ricciardi, unico candidato al ruolo di capogruppo, si avvicenderà a Francesco Silvestri, il quale ha deciso di non ricandidarsi per occuparsi della costruzione del partito nei territori".

"Sono molto contento di assumere questo incarico e di poter guidare un gruppo fatto di donne e uomini straordinari. Il mio obiettivo è quello di mettermi subito a lavoro per supportare e valorizzare le posizioni del Movimento 5 Stelle", ha detto Ricciardi in veste di nuovo capogruppo.



