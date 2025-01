"Non ci sono linee programmatiche da esporre. La Corte è un organo profondamente collegiale. C'è da ricordare che la bussola nell'attività della Corte è la Costituzione" e l'Europa è una "stella polare". Così il neo presidente della Consulta, Giovanni Amoroso, in conferenza stampa dopo la sua elezione.

"Il mio impegno sarà assoluto nello svolgimento di questo incarico con disciplina e onore, come richiede l'articolo 54 della Costituzione", ha sottolineato.



