Sala: 'La posizione del Pd sul terzo mandato è antistorica'

Quella del Pd che dice no al terzo mandato "mi pare veramente una posizione antistorica", ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, arrivando all'evento promosso da Comunità democratica, 'Creare legami, guarire la democrazia'. "Io quello che chiedo è coerenza - ha aggiunto -, primarie sì, primarie no, o primarie quando fanno comodo? Due mandati come limite sì, come avviene nei comuni, no come avviene in parlamento e alle europee, o quando fanno comodo?". "Quando si dice che i sindaci o i presidenti di Regione rischiano di avere troppo potere - ha aggiunto - non si capisce la vita che facciamo, non abbiamo tutto questo potere".

"C'è semmai il potere del cittadino elettore di mandarci a casa - ha aggiunto Sala -. Molti di quelli che siedono in Parlamento non sono mandati a casa dal cittadino elettore perché sono imposti, quindi mi sembra un sistema profondamente ingiusto". "Sono consapevole che sarà molto difficile che il terzo mandato diventi regola in Italia - ha proseguito Sala, che due giorni fa sull'argomento ha difeso la posizione dei governatori di Veneto e Campania, Luca Zaia e Vincenzo De Luca -, mi interessa molto sapere come la pensa il partito per cui voto e ho sempre votato che è il Pd. Io credo che gli amministratori locali debbano essere una forza anche per il Pd e così lo sono sempre stati nella storia. Non vorrei che fossero visti con un po' di fastidio, che è sbagliato".

"Il terzo mandato è un tema aperto a tante opinioni. Forse una riflessione su questo tema va fatta", ha spiegato Lorenzo Guerini, senatore Pd, commentando le parole di Sala.

