Il Papa, investire denaro per uccidere, siamo pazzi

"Il denaro rende di più quando è investito a vantaggio del prossimo". Lo ha sottolineato il Papa nell'udienza alla a Fondazione Cattolica di Verona. Il Pontefice ha detto che oggi c'è "una situazione molto brutta sugli investimenti: in alcuni Paesi gli investimenti che danno più reddito sono le fabbriche delle armi. Investire per uccidere, siamo pazzi", ha commentato.

Invece "quando mettiamo la ricchezza al servizio dell'uomo non possiamo che averne guadagno, sempre, promuovendo il bene comune". Il Papa ha quindi invitato la Fondazione a "seminare futuro, seminare felicità, seminare pace".



