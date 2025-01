Prodi: 'Per vincere serve un centro, vedremo se sarà nel Pd'

"Se si vuol vincere elezioni c'è bisogno della sinistra e di una parte che vada più verso il centro". Lo ha detto Romano Prodi a Omnibus, su La 7. Dentro il Pd o fuori? "Questo lo si vedrà, so solo che il Pd è l'ancora, il perno, di questo movimento, ma non basta. Questo è certo. Allora bisogna cominciare a indirizzarsi in queste decisioni".

"La storia non si ripete mai" non c'è bisogno "né di un nuovo Ulivo né di un nuovo partito moderato. Se guardiamo le opinioni popolari, destra e sinistra sono quasi uguali. C'è bisogno di ricominciare e discutere, da due anni il centrosinistra è sostanzialmente muto nel senso dei programmi futuri. E' bene cominciare a discutere ed è bene se nello stesso giorno ci sono due gruppi anche con opinioni diverse" a Milano e Orvieto. "La democrazia comincia dalla base a dal dialogo. Se vinsi le elezioni con un millesimo delle risorse del mio competitore è perché parlavo con la base. Penso che questo processo democratico dia vitalità ai riformisti".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA