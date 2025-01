Bonaccini, il Pd da solo non potrà mai battere la destra

"Credo che il Partito Democratico stia facendo la sua parte fino in fondo, ma non basta. Il Pd da solo non potrà mai battere la destra, ma neanche le altre forze che si definiscono di opposizione potranno battere la destra senza il Pd". Così Stefano Bonaccini, presidente del Partito Democratico ed europarlamentare, ai microfoni di Radio Cusano Campus.

Costruire "l'alternativa - continua Bonaccini - è una cosa diversa che dirci contro la destra, sarebbe persino un eufemismo per chi è di centro-sinistra. Non basta dire ai cittadini che si è contro il governo, ai cittadini non basta, non basta per niente. Tu devi sempre dire, e questo è il senso dell'alternativa, qual è la proposta alternativa che hai quando muovi una critica. Noi siamo impegnati a costruire questo e io mi auguro che da qui al 2027, quando si voterà per le elezioni politiche, con anche i passaggi delle regionali, che costruiremo l'alternativa perché non basta dirci contro, ma bisogna avere un progetto per il Paese, e a questo siamo impegnati".



