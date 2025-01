Il Papa caduto a S.Marta, contusione all'avambraccio

"Questa mattina, a causa di una caduta a casa Santa Marta, Papa Francesco ha riportato una contusione all'avambraccio destro, senza fratture.

Il braccio è stato immobilizzato come misura cautelativa". Lo comunica la Sala stampa vaticana. La nuova caduta del Pontefice, per fortuna non grave, arriva a poco più di un mese da quella del 6 dicembre, sempre a Casa Santa Marta, che gli aveva procurato un vistoso livido sul lato destro del viso.

Interpellato allora dai giornalisti, il direttore della Sala stampa vaticana, Matteo Bruni, aveva spiegato che "l'ematoma è conseguenza di una contusione", e che il Pontefice "ha battuto il mento sul comodino". Francesco ha comunque mantenuto questa mattina la sua agenda, svolgendo le diverse udienze previste.





