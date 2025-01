Upb, ritardi sugli asili, usati solo il 25% dei fondi

"Nonostante la centralità" dell'intervento Pnrr per asili e scuole dell'infanzia, emergono "criticità nella sua realizzazione" che "si ripercuotono sullo stato di avanzamento dei 3.199 progetti censiti in ReGiS.

Secondo il cronoprogramma finanziario, dei 3,24 miliardi delle risorse del Pnrr, a tutto il 2024 avrebbero dovuto essere spesi 1,7 miliardi, ne risultano utilizzati 816,7 milioni", ovvero il 25,2%: è quanto emerge dal rapporto dell'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb) sullo stato di attuazione del "piano asili nido e scuole d'infanzia", che vede il rischio di 17.400 posti in meno rispetto al target di 150.480.



