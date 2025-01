Question time con 4 ministri, Ciriani parla dei trasporti

Si svolge oggi, mercoledì 15 gennaio, alle 15, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall'Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento.

Lo si legge in una nota. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, risponde a interrogazioni - rivolte al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti - sull'emergenza dei ritardi ferroviari al fine di garantire il diritto alla mobilità dei cittadini (Pastorella - AZ-PER-RE); sull'ipotesi di riduzione delle corse dei treni e sui problemi strutturali delle linee ferroviarie, al fine di garantire ai cittadini un servizio affidabile e di qualità (Faraone - IV-C-RE).

Il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, risponde a interrogazioni sul fenomeno delle aggressioni sessuali di massa ai danni delle donne, anche alla luce dei recenti eventi verificatisi nella notte di Capodanno a Milano (Bignami - FDI); sulle iniziative volte a rafforzare la sicurezza nelle grandi città, in particolare a Milano, anche alla luce dei recenti episodi verificatisi nella notte di Capodanno (Lupi - NM(N-C-U-I)M-CP); sulle iniziative per il contrasto della criminalità a Foggia e provincia, con particolare riferimento al potenziamento degli organici delle forze di polizia (Gatta - FI-PPE). Il ministro dell'Economia e delle finanze, Giancarlo Giorgetti, risponde a interrogazioni sulle iniziative normative in materia di concessioni demaniali marittime per attività sportive, ricreative e legate alle tradizioni locali (Pastorino - Misto-+Europa); sull'accesso al credito bancario da parte delle piccole e medie imprese (Bagnai - Lega). Il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, risponde a interrogazioni sulle iniziative volte a contrastare il rialzo dei prezzi dei carburanti e, in generale, dei costi dell'energia per famiglie e imprese (Peluffo - PD-IDP); sulle iniziative volte a contrastare il rialzo dei costi dell'energia, ai fini della salvaguardia del tessuto produttivo italiano (Cappelletti - M5S); sulle iniziative in relazione alla situazione degli impianti industriali del Sulcis-Iglesiente, al fine di garantire la continuità produttiva e salvaguardare i livelli occupazionali (Ghirra - AVS).

