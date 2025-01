Ciriani: 'Salvini presto in Parlamento per un'informativa'

"Salvini verrà presto a fare un'informativa" sui trasporti. Lo ha detto il ministro per i rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, uscendo dall'Aula della Camera. A chi gli chiede se possa essere già la prossima settimana, Ciriani precisa: "la prossima settimana ci sono già tre ministri: Nordio, Picchetto e Crosetto. Bisogna aspettare una capigruppo per fissare una data".



"Rispondo anche con gli elementi pervenuti dal Gruppo Ferrovie dello Stato italiane. I ritardi che si registrano sulle diverse tipologie di collegamento ferroviario si attestano su percentuali in linea con quelle degli ultimi anni. Il tasso di puntualità è, infatti, del 74% sulle Frecce, dell'82,6% sugli Intercity e dell'88,9% sui Regionali. Le ragioni dei ritardi sono riferite per circa il 34% all'affidabilità dell'infrastruttura e per circa il 25% al materiale rotabile. La restante quota trova origine in cause esterne al sistema ferroviario". Così il ministro dei Rapporti con il Parlamento Luca Ciriani al qt sul caos treni.

"Governo molto dispiaciuto per disagi"

"Comprendiamo le difficoltà che stanno vivendo gli italiani a causa dei disagi dovuti a quanto ho appena illustrato, il governo ne è estremamente dispiaciuto e conferma il suo impegno volto al miglioramento di tutta la rete ferroviaria italiana e del conseguente servizio offerto". Lo ha detto il ministro dei rapporti al Parlamento Luca Ciriani rispondendo al qt sul caos treni.

Ciriani,piano da 124miliardi ma benefici su treni non subito

"Il piano degli investimenti Rfi per il periodo 2024-2033 prevede un impegno di circa 124 miliardi di euro". "I benefici di questi investimenti sulla puntualità dei treni si registreranno solo nel medio periodo". "Nel breve periodo il gestore si è tempestivamente attivato per l'individuazione di misure di prevenzione e gestione delle emergenze", predisponendo "specifici piani di contingenza" e potenziando "il presidio in loco del personale della manutenzione sull'intera rete, con l'obiettivo di ridurre i tempi d'intervento in caso di necessità". Lo ha detto il ministro ai Rapporti Luca Ciriani rispondendo al question time sul caos treni.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA