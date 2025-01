L'affondo di Zaia sui mandati: 'Stucchevole lezione da chi è da 30anni in Parlamento'

La questione del terzo mandato "è un'anomalia tutta nostra". Io non perdo i sonni, ma è inaccettabile dire che si blocchino dei mandati a amministratori eletti direttamente dal popolo altrimenti si creano centri di potere. Ed è stucchevole che la lezione venga da bocche che da 30 anni sono sfamate dal Parlamento". Lo afferma il governatore del Veneto Luca Zaia.

"Se ci fosse lo sblocco dei mandati è ovvio che mi ricandiderei, darei risposta ai tanti cittadini che mi chiedono di farlo". Così stamane il presidente del Veneto, Luca Zaia, a margine di un punto stampa a Venezia. "Io non sto facendo alcuna battaglia sul terzo mandato - ha precisato -, ma l'aspetto più importante è quello dei veneti. Non ci siamo mai trovati di fronte a una chiamata del popolo come questa. E nessuno risponde al popolo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA