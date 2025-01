Fine vita: comitato deserto, il Pd minaccia di lasciare lavori

"Un comitato ristretto farsa". Così il capogruppo Pd in Commissione Giustizia del Senato Alfredo Bazoli definisce la riunione del Comitato ristretto sul 'fine vita' di stamattina. "Oggi era la seconda volta che ci riunivamo - spiega - e i relatori sarebbero dovuti venire con una proposta di testo base, come assicurato nel primo incontro di un mese fa.



E invece niente. Nessuna proposta e non c'era nessuno della maggioranza ad eccezione dei relatori Zanettin e Zurlo ai quali però non era stata data alcuna indicazione sul tema". "E questo non è serio - aggiunge - la maggioranza deve assumersi la responsabilità di una scelta su un tema tanto delicato. Se continua così siamo pronti ad abbandonare i lavori del comitato ristretto".

