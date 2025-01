Nuova fumata nera del Parlamento per l'elezione sui giudici Consulta

Nuova fumata nera per i giudici della Corte Costituzionale. Il Parlamento in seduta comune ha registrato 377 schede bianche, 15 schede nulle

L'indicazione che è arrivata ai senatori della maggioranza per i 4 giudici da mandare alla Consulta è quella di "votare scheda bianca". Lo si apprende da ambienti parlamentari. .

La seduta comune del Parlamento per l'elezione di quattro giudici della Corte Costituzionale: per il primo si tratta del tredicesimo scrutinio, per gli altri tre del quarto scrutinio. La maggioranza richiesta è di 3/5 componenti dell'assemblea.

