Acquaroli, voto nelle Marche? A fine settembre o inizio ottobre

"Per quello che mi concerne c'è uno statuto, c'è una previsione di legge per svolgere le elezioni nel primo periodo subito dopo la scadenza dei 5 anni, che credo sia fine settembre 2025, primi di ottobre". Così il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli ha risposto in Consiglio regionale ad un'interpellanza della capogruppo dem Anna Casini circa ipotesi di slittamento del voto regionale nelle Marche al 2026.

"Cercheremo di uniformarci alle altre regioni - ha detto Acquaroli - Cercheremo di stabilire quello che è il momento migliore. Il mio orientamento generale lo conoscono tutti è quello di non mandare troppo oltre la stagione autunnale, perché comunque ritengo che la stagione del freddo non è sicuramente di aiuto per un coinvolgimento nella campagna elettorale". Quindi, in assenza di aggiornamenti, ha ribadito, "credo che per quello che mi concerne che si voterà a fine settembre o ai primi di ottobre".

Il presidente ha sottolineato di non aver avuto mai interlocuzioni in questo senso a livello nazionale e che è in corso un "dibattito politico nazionale su vicende che toccano altre regioni. Nulla tocca in particolare le Marche"



