Sondaggio di Youtrend, FdI 5 punti sopra il Pd, in crescita la fiducia in Meloni

"Fratelli d'Italia è al 28,3%, 5 punti in più del Pd (23,3%). Rispetto all'ultimo sondaggio, del 9 dicembre, il partito di Giorgia Meloni ha guadagnato lo 0,8%, mentre quello di Elly Schlein ha perso lo 0,9%". E' quanto emerge dal sondaggio di Youtrend per Sky Tg24.

"Più indietro, il Movimento 5 Stelle è sostanzialmente stabile all'11,5% mentre, rispetto a un mese fa, Forza Italia è cresciuta di un punto e mezzo, toccando il 9,3% e superando di nuovo la Lega (8,2%), calata dello 0,4%. Avs segue al 6,3% (+0,3%), mentre tutte le altre forze politiche sono sotto il 3%". "Rispetto a un mese fa, cresce la fiducia degli italiani in Giorgia Meloni (39%, +5 punti) e aumentano i giudizi positivi sul governo (43%, +9 punti)". Le intenzioni di voto delle altre forze: Azione 2,9% (-0,6%), Italia Viva 2% (-0,1%), +Europa 2% (stabile), Noi Moderati 1% (n.d.).

Il sondaggio è stato svolto con metodologia Cawi tra il 9 e il 10 gennaio 2025 su un campione di 1.203 intervistati rappresentativi della popolazione maggiorenne residente in Italia, indagate per quote di genere ed età incrociate, stratificate per titolo di studio e ripartizione Istat di residenza.

