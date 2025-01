Il ricordo di Emma Bonino: "Oliviero Toscani visionario e compagno di battaglie radicali"

"Oliviero Toscani non è stato solo un creativo visionario, per noi radicali è stato prima di tutto un compagno di battaglie. Provocatorio come chi cerca la verità, curioso come chi sa mettersi in discussione. Le sue e le nostre campagne erano come schiaffi nel torpore e puntavano sempre a risvegliare le coscienze delle persone. Grazie". Lo scrive sui suoi canali social la leader di +Europa, Emma Bonino, postando una foto con Toscani e Pannella e il video di uno spot, intitolato "Basta con le chiacchiere", realizzato per la Lista Bonino in occasione le elezioni regionali del 2000.

