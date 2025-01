La maggioranza accelera sul ddl sicurezza: 'Subito in Aula'

Gli scontri di piazza durante le manifestazioni per Ramy Elgaml, il 19enne morto il 24 novembre a Milano durante un inseguimento dei carabinieri, infiammano il dibattito politico. La maggioranza di governo, in testa la premier Giorgia Meloni, condanna con durezza le aggressioni agli agenti. Il Pd, per voce della segretaria Elly Schlein, si unisce al coro di chi stigmatizza le aggressioni dei manifestanti, ma chiede alla destra di non strumentalizzare. Mentre il centrodestra punta ad accelerare sul ddl sicurezza ora all'esame delle Commissioni Affari Costituzionali e Giustizia del Senato.



Invocando anche una nuova norma che tuteli ancora di più gli agenti nell' esercizio delle proprie funzioni. Affinché non si ripetano casi come quello del maresciallo Luciano Masini, il carabiniere indagato per eccesso di legittima difesa per aver ucciso un uomo che, dopo aver ferito a coltellate 4 persone, stava aggredendo anche lui. Lo aveva, in qualche modo, preannunciato la premier Meloni durante l'ultimo incontro con la stampa ("Dobbiamo porci il problema che le forze dell'ordine temono di aver fatto il proprio lavoro ed entrano in un calvario") e ora lo conferma il ministro alla Difesa ,Guido Crosetto. "Dobbiamo immaginare interventi legislativi che tutelino ancor di più le nostre forze dell'ordine nello svolgimento del loro lavoro", afferma. Mentre, sul fronte parlamentare, il capogruppo di FI al Senato, Maurizio Gasparri, annuncia che chiederà "di far passare direttamente in Aula il disegno di legge sulla sicurezza" per superare così "l'ostruzionismo delle opposizioni in Commissione".



Meloni, nel commentare i disordini, punta il dito contro "l'ennesimo, ignobile episodio di caos ad opera dei soliti facinorosi scesi in piazza non per manifestare per una causa, bensì per puro spirito vendicativo". E il suo partito sui social chiama in causa la segretaria Dem: "Elly Schlein, dove sei?". Durissime anche le parole di Matteo Salvini che punta il dito contro i "criminali rossi" che "assaltano le forze dell'ordine". Per Maurizio Lupi di Nm "soffiare sul fuoco è sbagliato e pericoloso".

Dopo il presidente della Camera, Lorenzo Fontana, "ferma e totale condanna per i gravissimi episodi di violenza" arriva anche dal vertice del Senato, Ignazio La Russa. Mentre il sottosegretario all'Interno, Nicola Molteni, chiede "l' immediata approvazione del ddl sicurezza per garantire maggiori tutele alle donne e agli uomini in divisa". Polemico, Roberto Vannacci, secondo il quale ciò che è accaduto "è il risultato di una sinistra manesca e rabbiosa che, da anni, delegittima le forze dell'ordine". Mentre parla di "guerriglia urbana" il vicepresidente della Camera Giorgio Mulè. Se il leader di Azione Carlo Calenda si schiera subito con gli agenti "senza se e senza ma", Schlein interviene dopo qualche ora. Cita "la devastazione e le violenze" che a Bologna "hanno colpito anche alcuni esponenti delle forze dell'ordine, oltreché la Sinagoga e vari esercizi commerciali" e rimarca che il Pd "condanna sempre ogni atto violento".

"La richiesta di piena verità e giustizia per Ramy - è però il suo appello - non sia strumentalizzata per commettere atti violenti. E la destra che governa la smetta di fare politica" su questi episodi. Ferma condanna dal verde Angelo Bonelli che invita tutti "a raccogliere l'appello della famiglia di Ramy a respingere ogni violenza e a manifestare pacificamente per la ricerca della verità". Ma soprattutto, incalza, "il governo non approvi nuove leggi repressive che trasformerebbero il Paese in uno Stato di polizia". Avs, con il capogruppo Peppe De Cristofaro, assicura che continuerà a dare battaglia proprio sul ddl sicurezza augurandosi comunque che la "mobilitazione nelle piazze" continui. I responsabili degli atti di violenza contro la polizia "mi ricordano i black bloc a Genova", osserva la collega di partito, Ilaria Cucchi. Per Davide Faraone (Iv) "chi lancia oggetti o bombe carta contro gli agenti non solo ha sempre torto" ma "offende la memoria" di Ramy.

