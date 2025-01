'Todde dimettiti', la Lega in piazza con gazebo e volantini

A partire da questo weekend, la Lega ha lanciato l'iniziativa contrassegnata dall'hashtag #ToddeDimettiti, che vedrà i militanti del partito impegnati con i gazebo e nel volantinaggio nelle piazze e nei mercati della Sardegna.

"I gravi inadempimenti nelle procedure di rendicontazione elettorale accertati dalla Commissione elettorale di garanzia, aggravati dalle diverse versioni rese sui finanziamenti elettorali dalla ormai EX presidente Todde - è detto in una nota - impongono le sue dimissioni così come, peraltro, accertato dall'Autorità vigilante. Non è possibile fare finta di niente di fronte una decadenza conclamata ed accertata per le gravi violazioni di legge".

"La richiesta delle dimissioni è anche avvalorata dal tradimento della volontà popolare rispetto alla legge Pratobello 24 (contro l'assalto eolico nell'isola, ndr), volontariamente ignorata ed evitata dalla ex presidente Todde, nonostante il movimento imponente mai registrato in precedenza, che va ben oltre le 211 mila sottoscrizioni autenticate".

"Le dimissioni sono un gesto obbligato, senza la ricerca di escamotage poco dignitosi e irrispettosi dei sardi, accettando la decadenza per le violazioni insanabili compiute. Le regole valgono per tutti, anche per la sinistra e i 5 stelle", concludono dalla Lega.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA