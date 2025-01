Tajani: 'Contrari al terzo mandato, ma leali con i nostri alleati'

Siamo contro il terzo mandato perché in democrazia è bene che chi governa per 10 anni non si trasformi in padrone assoluto, ma possa lasciare il passo a un altro della propria coalizione. Non è giusto che un presidente di Regione debba rimanere oltre i dieci anni, perché possono esserci altre persone di esperienza". Lo ha detto Antonio Tajani nell'intervento di apertura della kermesse di FI a Rivisondoli.

E a proposito della coalizione ha aggiunto: "Siamo diversi dai nostri alleati, ma saremo leali fino alla fine con i nostri alleati, il che non vuol dire sottomessi. Leale significa dire la verità davanti e non colpire alle spalle".

"Quindi - ha aggiunto Tajani - dobbiamo raccogliamo consensi fuori dal centrodestra e chiedo in tal senso a tutti voi militanti di profondere al massimo il vostro impegno". "Abbiamo bisogno di una classe dirigente che si impegni al massimo della forza nella costruzione di un grande progetto", ha concluso.



