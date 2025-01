Manfredi, l'Anci sempre contraria a vincoli di mandato

"L'Anci ha sempre avuto come posizione quella di non avere vincoli sui mandati. È chiaro che noi siamo in uno Stato di diritto e dobbiamo rispettare l'orientamento costituzionale, ma penso sia opportuno che la Corte costituzionale si esprima". Così il presidente dell'Anci e sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, sul limite dei mandati per gli amministratori locali. "L'ultima interpretazione della Consulta sul tema dei mandati del Comuni superiori a 15mila abitanti, - ha aggiunto - ha invece sostenuto una posizione opposta ritenendo legittima la limitazione del mandato per valutazioni legate alla concentrazione di potere".



