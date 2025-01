De Luca, Governo ha paura degli elettori sul terzo mandato

"Non abbiate paura". Il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, cita papa Wojtyla per commentare la decisione del governo di impugnare la legge regionale e sul terzo mandato.

"Hanno forse paura di De Luca, degli elettori, non abbiate paura, aprite il cuore alla speranza e date la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati", ha aggiunto in conferenza stampa.

"Per me non cambia nulla, andiamo avanti. La mia posizione non cambia di una virgola e non cambierà" ha ribadito De Luca dopo la decisione del Governo di impugnare la legge regionale sul terzo mandato. "Il punto di partenza e di arrivo delle mie decisioni non è la carriera romana ma sono le nostre famiglie, la povera gente e i problemi concreti", ha aggiunto.

