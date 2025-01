Boccia: 'Meloni e Sangiuliano dovrebbero chiedermi scusa'

"Tanti dovrebbero prendere esempio da persone come lei, a cominciare dalla premier Giorgia Meloni, da sempre incentrata su sé stessa e per nulla propensa a chiedere scusa o ammettere i propri errori" e "dovrebbe imparare da lei Sangiuliano, vaso di coccio in mezzo a vasi di ferro per citare Manzoni".



Lo scrive Maria Rosaria Boccia su Instagram in un post in cui ringrazia Corrado Formigli per aver letto, nel corso della puntata di Piazzapulita di ieri su La7, una rettifica chiesta dall'imprenditrice a proposito dell'attività della sua impresa.

"Dovrebbero esserci più professionisti come lei, capaci di rettificare quando si rendono conto di aver divulgato un'informazione non corretta. Ho molto apprezzato la sua rettifica su una impresa riconducibile alla mia persona, in coda all'interessante puntata di @piazzapulitala7 andata in onda ieri sera, 9 gennaio" scrive Boccia che ricorda: "Il 31 dicembre ho definito lei, @corradoformigli, uno dei miei tre raggi di sole, e nonostante Libero non avendo altri argomenti abbia voluto deridermi, confermo ancora una volta questa mia affermazione, guidata dalla estrema stima che ho verso professionisti come lei. Imparassero tutti da lei come si fa un mestiere, che tanti hanno ridotto solo a chiacchiere da bar, gossip senza fondamento e a inchini verso il proprio editore. La saluto con estrema gratitudine e ammirazione".

