La Casa Bianca comunica che il presidente americano Joe Biden ha cancellato il suo viaggio in Italia a causa degli incendi che stanno devastando l'area di Los Angeles.

Biden "ha deciso di annullare" la visita "per concentrarsi nei prossimi giorni sulla gestione dell'insieme della risposta federale" all'emergenza, ha affermato la portavoce Karine Jean-Pierre. Il viaggio del presidente Usa nel nostro Paese era in programma da oggi al 12 gennaio.



