Tajani: 'Diplomazia e lavoro di squadra, Sala torna a casa'. Ue: 'Soddisfazione per la liberazione'

Plauso della politica per la liberazione di Cecilia Sala. Il presidente del Senato Ignazio La Russa esprime "profonda e commossa gratitudine al governo e alla nostra diplomazia per l'impegno straordinario che ha permesso di ottenere, in tempi rapidissimi, un risultato davvero eccezionale"; di "gioia e sollievo" parla il presidente della Camera Lorenzo Fontana. E nell'Aula del Senato scatta anche un lungo applauso quando viene data la notizia.

"Bentornata", scrive sui social Matteo Salvini all'annuncio diffuso da Palazzo Chigi e il ministro degli Esteri e leader di FI Antonio Tajani rivendica il "grandissimo impegno nel silenzio", che è costato - aggiunge - anche "qualche critica". Per Maurizio Lupi "è il risultato di un grande lavoro diplomatico di Giorgia Meloni".

Ma la soddisfazione questa volta è bipartisan: la liberazione di Sala è "la notizia che stavamo aspettando, che speravamo di ricevere il prima possibile", dice la segretaria del Pd Elly Schlein. "Un plauso a tutta la nostra filiera: dal governo, alla diplomazia, ai servizi che hanno reso possibile questo risultato", scrive sui sociali il leader M5s Giuseppe Conte.

Dello stesso tenore il commento di Avs ("Grazie a tutti e a tutte coloro che hanno permesso la liberazione", le parole di Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli). Calenda sceglie X dove sostiene sia "doveroso riconoscere al governo il merito per l'ottimo lavoro svolto". Infine Matteo Renzi: "siamo commossi e felici: oggi festeggia tutto il Paese senza distinzioni e polemiche. Evviva".

Crosetto: 'Immenso lavoro di Meloni e squadra dell'Italia'

"Cecilia Sala sta tornando. Immenso lavoro di Giorgia Meloni in primis e di tutta la squadra dell'Italia: Tajani, Mantovano, Palazzo Chigi, la Farnesina, i nostri servizi di sicurezza e chiunque potesse essere di aiuto. Bentornata a casa". Così su X il ministro della Difesa, Guido Crosetto.

Ue: 'Soddisfazione per la liberazione di Cecilia Sala'

"Ho appena appreso con grande soddisfazione della liberazione di Cecilia Sala. E' una notizia molto, molto buona e volevamo anche condividere la nostra soddisfazione". Lo ha detto la portavoce della Commissione europea Paula Pinho nel briefing con la stampa.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA