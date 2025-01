Cecilia Sala sta rientrando in Italia. Il papà: 'Sono orgoglioso di lei'. L'aereo a Ciampino nel pomeriggio - LIVE

11:42

"Sono orgoglioso di lei". Lo ha detto all'ANSA Renato Sala, subito dopo aver appreso che la figlia Cecilia sta tornando in Italia. "Ho pianto soltanto tre volte nella mia vita. Credo che il governo del nostro Paese abbia fatto un lavoro eccezionale. Se mi sente la voce rotta, non vedevo l'orizzonte. E' stato un lavoro di coordinamento straordinario. Confidavo nella forza di Cecilia". "Dirò a Cecilia che sono orgoglioso di lei e della capacità e la compostezza che ha avuto in questa vicenda. Nei suoi giorni di prigionia l'ho sentita tre volte. In questo periodo ho avuto l'impressione di una partita a scacchi, ma i giocatori non erano soltanto due. A un certo punto la scacchiera si è affollata e questo ha creato forti timori in un genitore come me, che purtroppo ignora le mosse".