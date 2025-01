Cecilia Sala è a casa. Meloni: 'Un bel gioco di squadra'. L'abbraccio commosso con i genitori - LIVE

18:55

"lo lo avevo appena saputo da Giorgia Meloni, ero già sul taxi mi ha chiamato Cecilia e mi ha detto: 'Mamma sto tornado a casa'". Sono le parole di Elisabetta Elisabetta Vernoni, la mamma di Cecilia Sala, a Chora Media nel podcast Stories nella puntata sul ritorno di Cecilia. "Le ho risposto: 'lo so Ceci, ti vengo incontro, ci troveremo in aeroporto', e lei mi ha detto: 'Sto bene, ti voglio bene, ci vediamo presto. Era la voce di Ceci di sempre. Diversa da quella che avevo sentito quando ha chiamato dal carcere. Poi è stato come se avessimo avuto fretta di chiudere la telefonata". "Se avevo sentore dell'imminente liberazione? Sì, forte ieri - ha aggiunto - Con Daniele eravamo in casa insieme e ho detto: siamo sotto i ferri non più in terapia. Io sento questo. E dopo un po' eravamo insieme per programmare il prossimo pacco per Cecilia. Eravamo pronti e il pacco dovevamo farlo ieri ma ci siamo guardati e abbiano detto: ma lo facciamo? Abbiamo detto no, è inutile. Ci basavano solo su sensazioni ma la certezza era forte".