Mattarella arrivato nel Catanese per inaugurazione scuola

Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Militello in Val di Catania dove inaugurerà il plesso scolastico 'Pietro Carrera', recentemente ristrutturato. Il Capo dello Stato è stato accolto da un paese in festa con esposte numerose bandiere Tricolori e manifesti di benvenuto. A salutare il suo arrivo, tra gli altri, il governatore Renato Schifani, il presidente dell'Ars, Gaetano Galvagno, il ministro Nello Musumeci, il prefetto Maria Carmela Librizzi, il questore Giuseppe Bellassai, il sindaco metropolitano di Catania Enrico Trantino e il sindaco di Militello in Val di Catania, il deputato regionale del Pd Giovanni Burtone.

Il presidente Mattarella è a Militello in Val di Catania, paese d'origine di Pippo Baudo e del ministro Musumeci, per inaugurare il plesso scolastico dell'istituto onnicomprensivo statale Pietro Carrera che è stato ristrutturato e adeguato alle norme antisismiche. Il taglio del nastro sarà preceduto da un atto di omaggio agli Eroi della Resistenza e della Repubblica partigiana dell'Ossola, ai giardini pubblici comunali, e davanti all'area monumentale che ricorda anche il carabiniere Salvo D'Acquisto, i Caduti di tutte le guerre e le vittime del terrorismo. Successivamente il Capo dello stato sarà al Palazzetto dello sport per un incontro aperto al pubblico.





