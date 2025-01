Su X il 'vademecum' su Starlink: 'Garantisce sicurezza'

Un "vademecum nei giorni di miseria per giornalisti non faziosi". E' il 'titolo' di un post pubblicato su X da Andrea Stroppa, il referente di Elon Musk in Italia, con il quale - con domande e risposte - intende rassicurare sul sistema Starlink.

La prima Faq riguarda la sicurezza del sistema: "E' sicuro? Sì, è molto sicuro", assicura. "Utilizza i protocolli di crittografia più avanzata, modulazioni complesse di frequenze, un sistema dinamico dei satelliti per essere resistente ad attacchi, utilizza gli inter-satellite links". E "mentre non ci sono notizie pubbliche di sabotaggi di reti satellitari a bassa orbita - aggiunge -, sono numerosi i sabotaggi con grandi danni ai cavi. L'Ucraina - porta come esempio Stroppa - dall'inizio della guerra non solo continua a utilizzarlo, ma ha aumentato il range dei servizi adottati".

Altra domanda, centrale anche nel dibattito politico che si è acceso in queste ore, è sui dubbi che si possano svendere i dati all'estero. "No", è la risposta. "Esistono delle configurazioni che permettono di avere il pieno controllo dei dati e una completa sovranità" tecnica e legale.

Nessuno "scandalo", poi, per il fatto che in Europa si utilizzi tecnologia americana ("tutti i sistemi di comunicazione nei paesi europei utilizzano tecnologie statunitensi" come Microsoft, iOS, il Polo Strategico Nazionale, Google e Oracle) e nemmeno rischi di perdere il controllo delle aziende: "le aziende di telecomunicazioni in Italia - spiega infatti Stroppa - non sono più da anni a completo controllo pubblico".

Capitolo a parte sulla possibilità di utilizzare, preferendolo, il sistema Europeo: "Non esiste a oggi nessun sistema europeo", puntualizza. "C'è il progetto IRIS2 con un costo di oltre 10 miliardi che sarà guidato da aziende francesi e tedesche con una compagine minoritaria italiana. Sarà operativo nel 2030 - se tutto andrà bene - con solo 270 satelliti che non saranno sufficienti per coprire il fabbisogno di un singolo stato di medie dimensioni". Starlink, invece, "ha capacità di lancio di satelliti e ne ha oltre 7000 attivi e sta per lanciare la nuova generazione di satelliti ancora più potenti". Cosa che - altra risposta ad altra domanda - porta anche a risparmi economici oltre che di tempo.

E all'ultima eccezione che preventivamente Stroppa pone al posto dei dubbiosi ("Si, però quelli di SpaceX e Musk sono dei pazzi!") la replica passa attraverso le collaborazioni "con il Pentagono, numerosi governi Nato" le "missioni per NASA e ESA" le attività in "più di 110 paesi nel mondo". E se alla fine i giornalisti faziosi dovessero eccepire che "però Musk mi sta antipatico", Stroppa risponde: "gnè gnè gnè".

