Andrea Stroppa, il referente di Elon Musk in Italia, nelle stesse ore in cui l'aereo di Giorgia Meloni è in volo per Palm Beach, dove la premier incontrera' il presidente eletto Donald Trump presso la sua residenza di Mar-a-Lago, su X ha postato una foto della premier italiana accanto al tycoon vestiti da antichi romani con le bandiere dei due Paesi e, sempre nell'immagine, lo stesso patron di Tesla più defilato

