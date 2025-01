Morto il giornalista della Tgr Rai Fvg Giovanni Taormina

Il giornalista della Tgr Rai del Friuli Venezia Giulia Giovanni Taormina è morto oggi all'età di 60 anni all'ospedale di Udine, dove era ricoverato per una malattia che si era manifestata alcuni mesi fa.

Siciliano d'origine, giornalista dal 2000, dopo aver lavorato in Rai a diverse trasmissioni a carattere nazionale, in radio e tv, era arrivato alla Tgr nel 2018, prendendo servizio prima alla Tgr Umbria e poco dopo alla Tgr del Fvg.

Taormina - ricorda la redazione della Testata giornalista regionale della Rai in una nota di cordoglio - "ha raccontato le distorsioni criminali in diverse regioni italiane poi, qualche anno fa, aveva scelto di fermarsi a Udine. E anche qui, senza indugi, ha raccontato e denunciato, tenendo fede al mandato che ognuno di noi, giornalisti e giornaliste della Rai, porta avanti: informare i cittadini con equidistanza". L'Usigrai Coordinamento Cdr Tgr ricorda il collega come un "giornalista coraggioso" e "appassionato della giustizia e della legalità.

Abituato a scontrarsi anche con verità scomode, e a raccontarle.

Non lo hanno zittito i proiettili che qualcuno mise, una mattina di aprile 2019, in una busta a lui indirizzata presso la sede Tgr Rai di Udine. Né, mesi dopo, quelli che ha trovato nella sua auto".

Cordoglio è stato espresso anche dal Cdr della Tgr Rai Fvg: "Attento alla cronaca e al racconto dell'attualità, ovunque la professione lo abbia portato, per Giovanni il giornalismo è sempre stato anche impegno civile per la legalità e contro ogni tipo di mafia. Grande la sua onestà, la franchezza, il coraggio e la prontezza di spirito nei rapporti umani. Non comune la sua empatia e la sua dedizione alla professione giornalistica, che ha amato fino all'ultimo giorno".



