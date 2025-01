Conte, su luce e gas batosta tutta a carico dei cittadini

"Una batosta tutta a carico dei cittadini. Nel 2025 possibili aumenti fino al 30% su luce e gas, rincari sulla maggior parte delle tratte autostradali e anche sull'assicurazione dell'auto". Lo scrive sui social il presidente del M5s, Giuseppe Conte. "Per Federconsumatori gli aumenti nei vari settori potrebbero avvicinarsi ai 1000 euro a famiglia, altro che 1000 euro con un click! Il Governo non ha previsto nulla contro il carovita bocciando tutte le nostre proposte. Si sono impegnati solo a mettere in campo risorse record sulle armi per portare avanti una strategia fallimentare sulla guerra in Ucraina, che a pagare sono - come sempre - i cittadini con spese militari e rincari in bolletta. I pensionati dovranno arrangiarsi con l'aumento di 1 euro e 80 centesimi; il ceto medio va avanti con zero euro di tagli alle tasse, visto che il Governo non ha mantenuto la promessa e ha miseramente fallito sulle adesioni al concordato fiscale; nessun aumento in busta paga per i lavoratori, perché - tolta la propaganda di Meloni - il taglio del cuneo è solo una conferma di quello già operato negli anni scorsi. Aumentano però i fondi per integrare lo stipendio dei Ministri del Governo Meloni: per loro il carovita non morde".



