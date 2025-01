Salvini, chissà che un domani non torni a occuparmi di sicurezza

"Chissà un domani che non ci si ritorni a occupare anche di sicurezza in questo Paese". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini in una diretta sui social, rispondendo al messaggio di un follower che lo esortava a tornare a fare il ministro dell'Interno. "Sono ministro dei Trasporti e delle infrastrutture, abbiamo avviato tantissimi progetti, tantissimi cantieri per modernizzare e rendere sicura l'Italia e andremo avanti - ha replicato -.

Sicuramente occuparsi della sicurezza degli italiani, contrastare l'immigrazione, la mafia, la camorra, la 'ndrangheta, la tratta di esseri umani, lo spaccio di droghe è qualcosa di fondamentale. C'è un amico adesso al ministero dell'Interno, si chiama Matteo Piantedosi. Chissà un domani che non ci si ritorni a occupare anche di sicurezza in questo Paese".



