Salvini, 'Mattarella auspica la pace, ho fiducia in Trump'

"Grazie al Presidente Mattarella che, oltre a sottolineare risultati incoraggianti per l'Italia come occupazione, export e turismo, auspica la fine dei troppi conflitti nel mondo. È una speranza che condividiamo calorosamente, e in questo senso riponiamo grande fiducia nella nuova amministrazione americana targata Donald Trump". Lo afferma il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini dopo il discorso di fine anno del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



