Mattarella, aspettiamo Sala al più presto in Italia

"Interpreto, in queste ore, l'angoscia di tutti per la detenzione di Cecilia Sala. Le siamo vicini in attesa di rivederla al più presto in Italia". Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nel tradizionale discorso di fine anno.

Dopo aver ricordato la vicenda di Cecilia Sala, il capo dello Stato ha aggiunto: "quanto avviene segnala ancora una volta il valore della libera informazione". "Tanti giornalisti - ha proseguito - rischiano la vita per documentare quel che accade nelle sciagurate guerre ai confini dell'Europa, in Medio Oriente e altrove. Spesso pagano a caro prezzo il servizio che rendono alla comunità".



