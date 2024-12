Il Papa accetta un invito in Ucraina per il 2025, ma la visita non è confermata

Papa Francesco ha accettato un invito a visitare l'Ucraina nel 2025, ma una visita papale nel paese devastato dalla guerra non è confermata, afferma l'arcivescovo maggiore di Kiev-Halych, Sviatoslav Shevchuk. In un'intervista natalizia per Radio Free Europe, il primate greco-cattolico ha affermato: "Non c'è ancora una data stabilita (per la visita), ma a papa Francesco a volte piace fare sorprese".

"Potrebbe annunciare la sua visita un mese prima di porre in atto la decisione di venire in Ucraina", ha aggiunto il presule.

La Sala stampa vaticana non ha risposto a una richiesta del Catholic News Service del 27 dicembre per un commento su un possibile viaggio papale nel paese dilaniato dalla guerra.

L'arcivescovo Visvaldas Kulbokas, nunzio apostolico in Ucraina, ha detto a Osv News in un messaggio del 27 dicembre che "Sua Beatitudine non ha detto che Papa Francesco ha garantito che verrà in Ucraina".

Tuttavia, ha aggiunto, "certo, sarei felice se Papa Francesco decidesse in questo modo. Vedremo!" Da quando è iniziata la guerra tra Russia e Ucraina il 24 febbraio 2022, papa Francesco ha pregato regolarmente per l'Ucraina e ha espresso la volontà di visitare il paese. Il 2 aprile 2022, disse che stava prendendo in considerazione l'idea di visitare la capitale ucraina.

Ma alla fine di aprile 2022, iniziò a parlare in modo più negativo dell'idea. Il 21 aprile, dichiarò al quotidiano argentino La Nación: "non posso fare nulla che metta a rischio obiettivi più alti, che sono la fine della guerra, una tregua o, almeno, un corridoio umanitario". "A cosa servirebbe al papa andare a Kiev se la guerra continuasse il giorno dopo?", osservò papa Francesco.

Un anno dopo, l'11 marzo 2023, il Pontefice disse a La Nacion che era disposto a recarsi in Ucraina, ma solo se potesse recarsi anche a Mosca. "Andrò in entrambi i posti o in nessuno dei due", affermò nell'intervista.



