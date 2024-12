Manovra: Renzi,Meloni viola regole della democrazia parlamentari

"La presidente Meloni sta violando tutte le regole della democrazia parlamentare". Lo ha detto il leader di Iv Matteo Renzi parlando in Aula al Senato nell'ambito delle dichiarazioni di voto sulla fiducia sulla legge di bilancio e riferendosi alla blindatura della manovra a Palazzo Madama. Sulla riforma costituzionale, ha evidenziato "avete messo la fazione davanti alla nazione pur di non cambiare il bicameralismo partitario cambiando la Costituzione ma ora lo state facendo violando la Costituzione". "E' il 99,7% dei provvedimenti voluti dal governo - ha accusato - sono stati approvati con una sola lettura e questo tema esiste. Da noi va un grazie a Liris per quello che ha fatto. Avete messo da parte la madre di tutte le riforme - ha concluso - fate allora la cognata, lo stop al bicameralismo".



