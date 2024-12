Gli auguri di Natale dei politici, da Meloni a Renzi

"A voi e alle vostre famiglie, i miei migliori auguri per una giornata colma di serenità e gioia. Buon Natale", scrive su X la presidente del Consiglio Giorgia Meloni che posta una propria foto mentre è abbracciata alla figlia Ginevra.

"Auguri di gioia a tutti, auguri soprattutto a chi è solo", scrive su X il leader di Iv Matteo Renzi. "La solitudine è un male insidioso per tanti, oggi. Il Mistero del Natale, per i cristiani, è che quel Bambino nasce perché nessuno sia più solo. Ma anche chi non è cristiano sa che il Natale è l'occasione per riscoprirci parte di una famiglia, di una comunità, di un popolo". "E' Natale! Ci auguriamo, come sempre, pace, felicità, salute. Giusto così. Ma soprattutto quest'anno vi auguro di vincere la solitudine e vivere con gioia ed entusiasmo la bellezza e la sfida di essere donne e uomini veri".

"I miei più calorosi auguri a tutti per un sereno Natale", scrive su X il leader di M5s, Giuseppe Conte, che posta una propria foto casalinga accanto all'albero di Natale.

"E' la vigilia di Natale e voglio fare gli auguri a tutti voi. E c'è anche chi in queste ore non riuscirà a stare a casa con i propri cari, che continuerà ad essere al servizio di tutti, penso alle forze armate, alle forze dell'ordine ai medici e a tutti quelli che garantiscono i servizi essenziali per i cittadini". "Grazie per quello che fate e farete in questi giorni".

Giorgia Meloni interviene con un videomessaggio sui social per parlare a tutti gli italiani in occasione delle feste natalizie. La premier fa riferimento anche a chi, e sono tantissimi - dice - in questi giorni donerà una parte di se stesso essendo a fianco di chi è solo, di chi è malato, di chi è in un momento di grave difficoltà e di chi ha bisogno. "Siete uno dei punti più belli di questa nazione e io voglio ringraziarvi di cuore per quello che fate, a nome dell'Italia. Perché, come scriveva Flaubert, il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra ma si regala. E allora auguri a tutti, che questo tempo possa essere una occasione di speranza, di gioia e serenità per guardare al futuro con ancora maggiore fiducia e ottimismo".

Poi l'invito: "Ricarichiamo le batterie perché ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per continuare insieme a costruire una Italia forte e ambiziosa, capace di guardare lontano e di puntare sempre più in alto".

