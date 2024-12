Auguri di Meloni agli italiani, costruiamo insieme Italia forte

"E'la vigilia di Natale e voglio fare gli auguri a tutti voi. E c'e' anche chi in queste ore non riuscirà a stare a casa con i proopri cari, che continuerà ad essere al servizio di tutti, penso alle forze armate,alle forze dell'ordine ai medici e a tutti quelli che garantiscono i servizi essenziali per i cittadini"."Grazie per quello che fate e farete in questi giorni". Giorgia Meloni interviene con un videomessaggio sui social per parlare a tutti gli italiani in occasione delle feste natalizie. La premier fa riferimento anche a chi, e sono tantissimi - dice - in questi giorni donerà una parte di se stesso essendo a fianco di chi è solo, di chi è malato, di chi è in un momento di grave difficoltà e di chi ha bisogno."Siete uno punti più belli di questa nazione e io voglio ringraziarvi di cuore per quello che fate,a nome dell'Italia.

Perche, come scrivera Flaubert, il cuore è una ricchezza che non si vende e non si compra ma si regala. E allora auguri a tutti, che questo tempo possa essere una occasione di speranza,di gioia e serenità per guardare al futuro con ancora maggiore fiducia e ottimismo".

Poi l'invito:"Ricarichiamo le batterie perche ci attende un 2025 altrettanto impegnativo per contiuare insieme a costruire una Italia forte e ambiziosa, capace di guardare lontano e di puntare sempre piu in alto".



