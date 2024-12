Via libera dal consiglio dei ministri al decreto Caivano bis

Il consiglio dei ministri ha approvato il cosiddetto decreto Caivano bis. Come annunciato nei giorni scorsi dal sottosegretario alla presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano, il provvedimento mira a trasformare la struttura del Commissario straordinario per Caivano in Commissario per le aree degradate e bisognose di interventi. In base a quanto si apprende, il modello Caivano verrà così esteso ad altre sei/sette zone, compreso il quartiere palermitano di Borgo Nuovo. Il provvedimento approvato contiene anche misure per il Pnrr.



