Meloni, a gennaio ricognizione degli interventi per il Sud

"Chiedo ad ogni Amministrazione di inviare alla presidenza entro il prossimo 15 gennaio una ricognizione dettagliata di tutti gli interventi e investimenti che hanno impatto sul Sud, per verificarne l'efficacia e migliorare le iniziative. Allo stesso modo e nei medesimi tempi, invito anche i presidenti delle Regioni a fare lo stesso, per rafforzare quella sinergia tra Governo e Regioni del Sud che ci ha permesso ora di ottenere risultati importanti. E costruire, insieme, una Strategia a 360 gradi per il Mezzogiorno". In base a quanto si apprende lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla cabina di regia della Zes.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA