"I Giubilei sono momenti preziosi per fare il punto della nostra vita, sia come singole persone che come comunità. Sono inoltre occasioni di riflessione, di raccoglimento e di ascolto di ciò che lo Spirito Santo oggi ci dice". Lo dice il Papa su X alla vigilia dell'apertura, domani, della Porta Santa della basilica di San Pietro.



