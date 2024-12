Vincenzo Carbone nuovo direttore dell'Agenzia delle Entrate

Il Consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha avviato l'iter per la nomina di Vincenzo Carbone come direttore dell'Agenzia delle Entrate, fino alla scadenza del mandato del dimissionario Ernesto Maria Ruffini, che sarà a gennaio 2026. Il via libera è stato dato in Cdm.

Ok del Cdm alla proroga dell'autorizzazione alla cessione di armi all'Ucraina

Il consiglio dei ministri, secondo quanto si apprende, ha approvato il decreto legge che contiene "disposizioni urgenti per la proroga dell'autorizzazione alla cessione di mezzi, materiali ed equipaggiamenti militari in favore delle autorità governative dell'Ucraina".

Meloni: 'A gennaio ricognizione degli interventi per il Sud'

"Chiedo ad ogni Amministrazione di inviare alla presidenza entro il prossimo 15 gennaio una ricognizione dettagliata di tutti gli interventi e investimenti che hanno impatto sul Sud, per verificarne l'efficacia e migliorare le iniziative - in base a quanto si apprende lo ha detto la premier Giorgia Meloni alla cabina di regia della Zes -. Allo stesso modo e nei medesimi tempi, invito anche i presidenti delle Regioni a fare lo stesso, per rafforzare quella sinergia tra Governo e Regioni del Sud che ci ha permesso ora di ottenere risultati importanti. E costruire, insieme, una Strategia a 360 gradi per il Mezzogiorno".

"Il 2025 sarà un anno decisivo per consolidare il percorso di sviluppo del Mezzogiorno e rafforzare il nostro lavoro in quegli ambiti dove è necessaria una nostra maggiore attenzione. Penso, ad esempio, all'estensione di quel 'modello Caivano' che abbiamo sperimentato con successo, e che intendiamo estendere a tutte le altre Caivano del Sud e d'Italia, come previsto dal decreto approvato oggi dal Consiglio dei ministri. Mi piacerebbe, per questo, mettere a sistema tutto il nostro lavoro: è appena stato registrato il Dpcm di approvazione del Piano Strategico sulla Zes Unica e sarà ora possibile muoverci anche all'interno delle strategie delineate dal Piano".

