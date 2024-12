Tajani: 'Andremo avanti sui centri migranti in Albania'

Sui centri migranti in Albania "abbiamo avuto una riunione con il Presidente del Consiglio, il ministro Crosetto, il ministro Piantedosi, il ministro Foti, il sottosegretario Mantovano, il sottosegretario Fazzolari e abbiamo ribadito il nostro impegno a seguire il percorso che anche l'Unione Europea ha riconosciuto, anche all'ultimo Consiglio. Andremo avanti per contrastare i trafficanti di esseri umani, per il rispetto delle norme comunitarie. Le soluzioni innovative sono state apprezzate e vengono apprezzate anche da altri Paesi", ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine della sua visita in Kosovo. "Abbiamo avuto una sentenza della Corte che conferma la bontà delle scelte del governo. Continueremo a lavorare in questa direzione con grande serenità, con grande serietà".

Al vertice di Palazzo Chigi hanno partecipato anche il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani (in collegamento dal Kosovo), il sottosegretario Alfredo Mantovano, i ministri di Interno, Difesa ed Affari europei, Matteo Piantedosi, Guido Crosetto e Tommaso Foti.

