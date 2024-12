"Ho convocato per domani una riunione sul tema dell'Albania per capire come procedere". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo ad una domanda al termine del vertice Nord-Sud di Saariselka, nella Lapponia finlandese. "Mi pare che la Cassazione abbia dato ragione al governo, è diritto dei governi stabilire quali siano i Paesi sicuri" mentre i giudici possono "entrare nel singolo caso, non disapplicare in toto".



