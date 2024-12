Si apre domani in Senato la sessione di bilancio: sono previste per le 11 in Aula le comunicazioni del presidente La Russa sul contenuto della manovra e poi alle 11,45 l'avvio dell'esame del ddl in commissione Bilancio, con la relazione del senatore Guido Liris.

L'approdo in Aula dovrebbe esserci il 27 con il via libera finale il 28 dicembre.

