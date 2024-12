Meloni, orgoglio per i 12 anni di Fdi, sembrava impossibile

Dodici anni fa nasceva Fratelli d'Italia, un progetto che molti consideravano impossibile. Un percorso lungo, a volte tortuoso, ma che con coraggio, dedizione e una visione chiara ci ha portato fino a qui". Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, sottolineando che "oggi ricordiamo questo anniversario con l'orgoglio di chi sa che ogni passo è stato conquistato con il lavoro, la passione e la fiducia di milioni di italiani".

"Grazie a tutti coloro che, fin dall'inizio, hanno creduto in noi. E grazie a chi, ogni giorno, continua a riporre in Fratelli d'Italia le proprie speranze per un futuro migliore. Il nostro impegno non si ferma qui: insieme continueremo a costruire una nazione più forte e giusta. Avanti, sempre insieme".



