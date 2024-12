In Aula alla Camera si votano le dimissioni di Enrico Letta

Nell'Aula della Camera, dopo il voto di fiducia sulla Manovra, si votano ora le dimissioni di Enrico Letta da parlamentare. Il deputato prende la parola per primo, non tanto per spiegare il motivo della sua decisione, cosa che ha già fatto "nei mesi scorsi", quanto per ringraziare, tra gli altri, gli esponenti del suo partito e la segretaria Elly Schlein, oltre gli elettori del collegio di Siena che lo avevano eletto.

Letta, prima del voto per le sue dimissioni, lancia un appello alla tutela della democrazia. "Non inseguiamo il peggio che la polarizzazione esprime" e diciamo "no al disprezzo reciproco, agli insulti e alle fake news", dichiara. "Se amiamo la democrazia - osserva - abbiamo bisogno gli uni degli altri e di favorire il rinnovamento lasciando i cittadini liberi di scegliere. Se amiamo la democrazia rispettiamo anche la libertà di stampa". "I 'nostri' senza gli 'altri' non hanno ragione di esistere", incalza il parlamentare, ex premier, che definisce quello di aver lavorato nel "Parlamento italiano" il "più grande onore" della sua "vita".



